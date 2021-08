Defensa de Juan Requesens dice que el juicio está en la recta final

Anuncios Google

Joel García, abogado del dirigente de Primero Justicia, Juan Requesens, aseguró que el juicio en contra el exdiputado “está en la recta de final”, luego de casi tres años de que al dirigente se le vinculará con el intento de magnicidio en contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.

El abogado indicó que el juicio se encuentra en la etapa conocida en el mundo jurídico como “evacuación de medios de pruebas”, que es un paso antes de llegar a la fase conclusiva y dictar la sentencia.

“Nosotros comenzamos a juicio del 2019. Claro, luego llegó la pandemia y retrasó las cosas. Pero el año pasado, a partir de noviembre, empezamos nuevamente a atender audiencia”, aclaró.

En ese sentido, García destacó que en la etapa en la que se encuentra el juicio estarían teniendo un promedio de tres audiencias por semana, entre lunes, miércoles y viernes desde que se reanudaron las actividades jurídicas en el país.

“Yo estimo que para mediados de septiembre nosotros ya debemos haber concluido ese juicio (…) Cuidado si no antes (…) Yo como abogado digo que la juez no tiene, pero ni uno solo delito que le pueda imputar. No hay elementos para condenarlo”, aseguró.

Por otro lado, al ser consultado sobre si existe una posibilidad de que Juan Requesens se vea beneficiado por las conversaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, el jurista descartó esa posibilidad debido a que el gobierno precisamente utiliza a los presos políticos como “fichas de cambio”.

“Yo lo veo difícil porque cómo haces para excluirlo del juicio. La única forma que hay es un indulto porque de otra manera tiene que culminar el juicio”, destacó.

Con respecto a la salud de Juan Requesens, que durante su detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide presentó un estado de salud preocupante debido a una cirugía bariátrica que se realizó años antes, García dijo que se encuentra en mejores condiciones luego de que se le otorgara la medida de casa por cárcel.

A Requesens se le había imputado siete delitos: instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.

Sin embargo, desde el pasado 28 de agosto de 2020, Requesens se mantiene recluido en su casa en Terrazas de Club Hípico, en el municipio Baruta luego de dos años en El Helicoide.

