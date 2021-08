El hongo negro, primer caso en Venezuela y su relación con el COVID-19

Anuncios Google

En Mérida, entidad andina de Venezuela se registró el primer caso del hongo negro en una mujer de 50 años, la información fue confirmada por el gobernador d la entidad, Ramón Guevara.

Guevara no dio más detalles sobre el caso ni informó si están evaluando a más personas para saber si hay más casos de hongo negro, ya que esta enfermedad generalmente está relacionada a pacientes enfermos y recuperados del covid-19, aunque no es contagiosa entre humanos y animales.

Pidió acelerar el proceso de vacunación en la entidad, hecho que compete al gobierno Nacional. “Exigimos la vacuna. Si no estás inscrito en el Sistema Patria no te vacunas, no puede ser. La vacuna debe ser para todos”, dijo en una entrevista radial en Circuitos éxito.

¿Qué es el hongo negro?

El Hongo Negro, anteriormente llamado cigomicosis, es por definición una infección fúngica grave pero extraña, que es causada por un grupo de mohos llamados mucormicetos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican que estos hongos son muy comunes y «viven en todo el medioambiente», particularmente en el suelo y en materia orgánica en descomposición.

Existen varios tipos de esta infección dependiendo de la región del cuerpo a la que ataquen, como la rinocerebral (sinusal y cerebral), la pulmonar, la gastrointestinal o la que infesta la piel.

¿Cómo se adquiere?

Lo primero que hay que saber es que los seres humanos adquieren la mucormicosis al entrar en contacto con las esporas del hongo presentes en el aire y en el ambiente.

También puede ocurrir en la piel «después de un corte, quemadura u otro tipo de lesión cutánea», precisan los CDC, pero lo que no sucede es que se transmita entre personas.

Lo segundo es que la mucormicosis afecta principalmente a pacientes con problemas de salud de base, como diabetes o sida, o que toman medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para combatir gérmenes y enfermedades, como es el caso de enfermos de covid-19.

De hecho, el documento de consulta conocido como Manual de la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD) matiza que «es probable que constantemente se aspiren las esporas de estos mohos, pero no suelen causar infección».

Como explicó a Efe Sylvain Aldighieri, responsable de la respuesta ante la covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Hongo Negro está considerado «como una infección micótica oportunista».

«Este patógeno afecta, principalmente, a pacientes con diabetes controlada, pacientes con sida, pacientes con inmunosupresión iatrogénica y a pacientes con trasplantes de médula ósea y de órganos», dijo el experto.

Además, aclaró, se trata de «una infección conocida por los médicos desde antes de la pandemia», por lo que existen métodos de diagnóstico efectivos en todo el mundo.

¿Cuál es su relación con el covid-19?

Según Aldighieri, «en los últimos meses, se ha observado un aumento de casos de mucormicosis en pacientes con covid-19 y el mayor número de casos fue reportado en la India».

«En los pacientes con covid-19 graves en fase activa o en fase de recuperación existen múltiples factores de riesgo o comorbilidades, tal como inmunosupresión causada por corticoides», dijo, al precisar que su uso es «un factor de riesgo» para adquirir la infección.

En eso coinciden los CDC, que recuerdan que es factible que «algunos pacientes puedan tener covid-19 y una infección por hongos al mismo tiempo», pero se necesitan exámenes especializados pues las enfermedades fúngicas pueden compartir síntomas con el coronavirus como fiebre, tos o dificultad respiratoria.

Efectivamente, los principales signos de alarma de la murcomicosis son estos, además de inflamación facial de un solo lado, dolor de cabeza, congestión nasal y lesiones negras en el puente nasal o en la parte superior interna de la boca.

¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la India, los principales síntomas del hongo negro son:

-Picor en los ojos y/o nariz.

-Dolor de cabeza.

-Fiebre.

-Vómitos o tos con sangre.

-Dificultad para respirar.

-Cambios en el estado mental del afectado.

-Ennegrecimiento o decoloración de la nariz.

-Visión borrosa o doble.

-Dolor en el pecho.

-Dolor en los senos nasales u obstrucción nasal en un lado de la cara.

-Hinchazón o entumecimiento.

-Dolor de muelas y aflojamiento de los dientes.

¿Cuáles son los consecuencias?

En la India, algunos pacientes solo han podido ser salvados al extirparles un ojo. Y la tasa de mortalidad entre quienes se contagian es del 50%.

