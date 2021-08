Buscan a un venezolano que golpeó e intentó violar a una odontóloga en Colombia

Anuncios Google

Las autoridades de Bogotá están en la búsqueda de un hombre venezolano que este miércoles haciéndose pasar por paciente atacó fuertemente a una odontóloga, intentó abusar sexualmente de ella y robó sus pertenencias.

El hombre fue al consultorio ubicado en Soacha, departamento de Cundinamarca en Colombia, y le dijo que necesitaba unas resinas.

“Llega por primera vez para valoración y vuelve media hora después, aprovechó que me habían pedido un permiso e iba a estar sola por dos o tres horas (…) luego de que terminé de atenderlo aprovechó que me fui a la parte de esterilizaciones me empujó con la cuchilla, me tiró en el piso, me comenzó a registrar y me comenzó a golpear”, contó la mujer a City Tv.

En la grabación de la cámara de seguridad del consultorio, se ve cómo una vez la odontóloga termina el procedimiento, el hombre se levanta de su silla y saca de su bolsillo lo que sería un arma cortopunzante. El agresor aprovechó que la doctora entró al sitio donde se realizan las esterilizaciones de los elementos y fue allí donde la atacó golpeándola fuertemente en varias partes de su cuerpo.

En ese momento, la profesional de la salud logró quitarle el arma y gritó para que las personas que estuvieran cerca del consultorio pudieran ayudarla, sin embargo, el hombre le tapó la boca para evitar que alguien escuchara. “Me cogió a patadas, puños, me golpeaba por todo lado y en la cabeza para dejarme inconsciente”, sostuvo.

No obstante, según el portal semana.com, ante los gritos desesperados de la víctima, el agresor decidió escapar y llevarse las pertenencias de la odontóloga, por lo que en este momento las autoridades buscan el material probatorio para dar con el paradero de este hombre.

