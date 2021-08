Plataforma Patria entra en mantenimiento este domingo 15Ago

Anuncios Google

Hoy domingo 15 de agosto, a la plataforma Patria le realizarán trabajos de actualización con miras a la entrada del nuevo cono monetario que entrará en vigencia a partir del primero de octubre.

El Blog Patria informa que estos trabajos afectarán el funcionamiento de la banca digital asociadas al monedero, incluyendo la posibilidad de tramitar pagos a través de BiopagoBDV (Banco de Venezuela) con el Monedero Patria, el envío de Remesas en Criptomonedas y las aplicaciones veMonedero, vePOS y veTicket.

No obstante, aclara que el funcionamiento de Biopago (PDVSA), no se verá afectado para la distribución del consumo de litros de gasolina subsidiada; las operaciones de pago no serán registradas de inmediato, sino hasta volver a activar los sistemas, es por ello que los usuarios no podrán recibir notificaciones en tiempo real a través de la mensajería de texto, como es habitual.

Al momento de culminar el trabajo de actualización se irán activando todos los servicios del sistema progresivamente.

El acceso de la Plataforma Patria se mantiene de lunes a sábados de 6:00 AM a 9:59 PM, reservando los horarios de las noches y domingos para su mantenimiento y actualización.

