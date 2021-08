En Colombia solo el 3,5 % de los capturados son venezolanos y 747 han muerto en ese país

Anuncios Google

En lo corrido del 2020 y hasta el 16 de julio de este año en Colombia habían sido capturados 15.612 venezolanos, y 747 connacionales han muerto de forma violenta en ese país.

Según un informe de la Fiscalía General conocido por el Diario El tiempo de Colombia, en el 2020 fueron detenidas por distintos delitos 9.477 personas de esa nacionalidad y este año van 6.135.



La cifra no llega a ser significativa frente a las 227.835 que, según la Fiscalía, se hicieron el año pasado y las 171.276 que van este año.



Es decir, los ciudadanos del vecino país representan solo el 3,5 por ciento del total en este año. El análisis del ente acusador señala que el 86 por ciento de las capturas está asociado a 10 delitos, siendo los más cometidos el hurto, con 5.153 capturas, desde el año pasado.



Le siguen delitos relacionados con estupefacientes, con 2.587 capturas; violencia intrafamiliar, con 1.830 casos; lesiones personales, con 1.744 detenciones; fabricación y tráfico de armas, con 1.114 reportes; delitos vinculados a patrimonio económico, con 563 registros, y delitos sexuales, con 547 capturas.

El informe dice que las capturas se concentran en cinco puntos. El primero es Bogotá, donde van 2.812, de las cuales 1.934 se realizaron el año pasado y 878 este año.



Estas cifras, sin embargo, difieren de las que tiene la Policía, institución que indica que las capturas de ciudadanos venezolanos solo en 2021 superan las 2.470.



En las cuentas de la Fiscalía, mientras tanto, sigue Antioquia, con 2.240 detenciones; Norte de Santander, con 1.675; Santander, con 1.070; y Valle del Cauca, 573.



Según Medicina Legal, en lo corrido de este año han muerto en el país 747 venezolanos; de ellos, 418 perdieron la vida en casos de homicidio con arma blanca o arma de fuego, y 34 como consecuencia de riñas.



El analista en temas de seguridad Hugo Acero señaló que es indudable que cada vez más se presentan casos de venezolanos involucrados en la comisión de delitos. “Hay que reconocer que los procesos migratorios, incluidos los que adelantan colombianos hacia el exterior, presentan tras de sí una minoría de personas que se dedican a actividades delincuenciales y, en algunos casos, unos pocos también terminan ahí por necesidad y la migración venezolana no es la excepción”, dijo Acero.



Y añadió: “Con estas cifras no se puede estigmatizar a toda la población venezolana que hoy reside en Colombia y especialmente en Bogotá, lo que hay que hacer es regularizarlos y atenderlos como corresponde, como cualquier proceso de migración humana, pero también hay que identificar, perseguir, detener, judicializar y condenar a aquellos migrantes que cometen delitos en nuestro territorio”.



El coronel en retiro y profesor en temas de seguridad ciudadana Marco Forero sostuvo que es muy fácil responsabilizar a los venezolanos de la situación de inseguridad en el país.



“La situación de la pandemia afectó a muchos ciudadanos y puso en muchas dificultades económicas a amplios sectores del país. Pensar que solo la presencia de venezolanos en el país es la causa de la ola delictiva no es válido; con ellos o sin ellos, esta ola se iba a presentar por los efectos de la pandemia”, dijo./El Tiempo

