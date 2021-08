Anuncios Google

El diputado Luis Florido, se postuló para la gobernación de Lara, asegurando que el cambio político se logra electoralmente. Florido expresó que su candidatura tiene el firme propósito de conducir el Estado Lara, para rescatarlo, desarrollarlo, diversificarlo, construyendo las mejores condiciones para los ciudadanos, con más oportunidades para todos.

En una caminata desde la Calle 48 con carrera 26 de Barquisimeto hasta las canchas de la urbanización Obelisco, Florido anunció su compromiso con los larenses y por ende con los venezolanos, por la democracia, la libertad, los valores y el rescate de las instituciones.

Manifestó que le duele que millones de venezolanos no vean futuro en el país, que los jóvenes abandonen la educación para salir a trabajar, que los adultos mayores no tengan calidad de vida, por lo que considera que su compromiso es asumir el reto de ser Gobernador de Lara, para rescatar espacios y construir las mejores condiciones para los ciudadanos.

Destacó que en los últimos 20 años ningún gobernador ha nacido en Lara, por lo que sostuvo que por eso han fracasado los últimos gobernantes, porque no siente esta tierra como propia, razón por la que se ha destruido la capacidad productiva de la región, motivo por el cual los larenses claman por un cambio, por eso propone ser el primer gobernador larense electo por el pueblo.

Aseguró que la administración a su cargo será pionera en materia Educativa, impulsará programas de Alimentación Escolar para paliar la desnutrición de los niños, creará programas para evitar la deserción escolar, se implementarán mejores condiciones salariales para los docentes, porque los maestros tienen sueldos de hambre.

Ante posibles críticas a su candidatura manifestó enfático que hay mucha gente que cree que no hay condiciones para participar en unas nuevas elecciones, que este CNE no es confiable y que van hacer trampa, a lo que respondió que es necesario ir a votar para vencer el fraude.

“Somos mayoría y ellos lo saben, les pregunto: ¿cuáles son los beneficios de no participar? la consecuencia sería tener otro mal gobierno, mordernos la lengua cada vez que se nos vaya la luz, que falte el agua o que no tengamos gas, por no querer participar y rescatar nuestros espacios para el cambio”, precisó el candidato Florido.

Habló de la candidatura de Henry Falcón, sin mencionar su nombre, a quien tildó de ser falso que traicionó la ruta democrática en Venezuela, que es parte de la “mesita” y los “alacranes”, a quienes no los aceptaron para participar en la mesa de diálogo internacional que se realiza en México.

