Una mujer se lanzó de un puente con su hijo de cinco años en Colombia

Con su hijo de cinco años de la mano, una mujer se lanzó al vacío desde el puente de La Vida, ubicado en la Variante Ibagué-Cajamarca. María Alejandra Suárez como el menor fallecieron.

Según testigos, la mujer de 28 años viajaba con su hijo en un bus desde la ciudad vallecaucana de Palmira hacia Cajamarca, pero decidió bajarse en la variante donde está ubicado el puente desde el cual se lanzó. De acuerdo con el conductor de la empresa Velotax, María Alejandra Suárez se veía desorientada y triste.

Según RCN Radio, un vendedor de la zona donde está el puente relató que María Alejandra Suárez le contó que estaba esperando a su esposo, un camionero, quien luego le dijo por teléfono a la mujer que su vehículo se había varado y eso lo demoraría.

Durante esa conversación, el vendedor no percibió síntoma alguno de ansiedad o depresión y describió a la mujer como “muy afectuosa” con el niño. Además, María Alejandra Suárez se mostraba calmada a pesar de saber que su esposo iba a tardarse.

El vendedor dialogó con la mujer la noche antes del suicidio y una vez más a la mañana siguiente, cuando ella pidió algo de comer en el negocio y le dijo que el camión de su esposo todavía estaba varado.

El vendedor tuvo que irse y dejó a una compañera a cargo del negocio, quien luego lo llamó a contarle que la mujer se había lanzado y que ella vio al niño en el abismo convulsionando al lado del cuerpo de su mamá.

Un soldado presenció la escena cuando la mujer se lanzó del puente, soltó su arma de dotación y corrió para ayudar. Ante la impotencia por su vano intento, tuvo que recibir ayuda psicológica para reponerse de ese hecho.

“Ella hizo de dos a tres intentos y se lanzó. Cuando la vi en el aire corrí enseguida. El niño estaba cogido de la baranda y ella lo haló, por lo que cayeron tomados de la mano (…) Corrí hacia abajo y cuando llegué no había nada que hacer”, relató el soldado en un video publicado en la red social Facebook.

Valeria Suarez, hermana de María Alejandra Suárez, dio a conocer a RCN que sus familiares la habían reportado como desaparecida desde la tarde del viernes 6 de agosto, pues tras recoger al niño en la casa de su mamá no se volvió a saber nada de ella.

“Habíamos quedado de salir a comer en la noche y la empezamos a llamar al teléfono no contestaban, fuimos hasta el apartamento de ella y pues no estaban, todas las pertenencias estaban ahí y por eso empezamos a ir a los hospitales mi mamá y yo para buscarla, fuimos a la fiscalía, hasta que mi mamá le dio por ir a la terminal y en la empresa de buses Velotax el señor que estaba ahí, después de ver las fotos que le mostramos nos dijo que él le había vendido un pasaje el viernes a las 3 de la tarde para Cajamarca”, indicó.

Valeria agregó que se puso en contacto con conocidos que tenía en Ibagué, hasta que las alertaron de la noticia que circulaba. “Un amigo que vive allá me envió un link de una noticia donde decía que una mujer se había lanzado con su hijo desde un puente, yo no podía creerlo hasta no ver que eran ellos”.

Pese a que los móviles que rodean esta tragedia en un principio habían estado relacionados con problemas económicos, que podría haber sido la causa para que la mujer tomara dicha decisión, su hermana desmintió dicha versión e indicó que Alejandra no presentaba ningún tipo de problema y que el padre del menor tampoco vivía en Cajamarca a donde ella había señalado que se dirigía.

“Ella nunca mostró síntomas de depresión, no estaba mal económicamente, no estaba pasando por un problema amoroso porque no tenía pareja y tampoco en ningún momento mostró actitudes de una persona suicida, estamos sorprendidos porque no tenemos idea porque lo hizo, ya que no dejó una carta, nada”, señaló.

cactus24 10-08-21