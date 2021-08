David Uzcátegui: Llegó la hora de construir la candidatura unitaria para Miranda

Anuncios Google

En un encuentro “Fuerza Laboral mirandina con David Uzcátegui” que congregó a más de 800 trabajadores de diferentes gremios entre los que destacan obreros, agricultores y maestros activos y jubilados, el líder mirandino reiteró el llamado a primarias en la oposición como el método más democrático para que el pueblo pueda decidir por quién quiere ser representado, de caras al proceso electoral regional del 21 de noviembre.

«Los tiempos se van agotando y tenemos una propuesta concreta de Unidad para recuperar nuestro estado Miranda. Nuestros trabajadores sufren condiciones lamentables y no los vamos a abandonar. Esta es la vía para lograr el cambio», expresó el dirigente en el marco del encuentro en el que participaron representantes de los cinco ejes mirandinos -Barlovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Área Metropolitana y Guarenas-Guatire-. El dirigente expresó que esta situación actual de los mirandinos es producto de un modelo económico «fallido que busca destruir todo, empobrecer, controlar socialmente e incidir en el poder adquisitivo».

Uzcátegui invitó a ver la realidad de lo que será Miranda entera, a través de la gestión exitosa de alcaldías como las de Baruta, Chacao, El Hatillo y Los Salias que «a pesar de contar solamente con el 4% de los recursos con los que contaban esas alcaldías hace 10 años, demuestran que si es posible hacer las cosas bien, donde sus habitantes prosperan, tienen calidad de vida y progresan.» Agregó que son las mismas personas con su voto las que van a gobernar cada rincón del estado Miranda y cambiar su realidad.

La presidenta del Frente de Cacaoteros de San José, Zorilian Palma, fijó posición sobre las necesidades reales de los productores mirandinos durante los últimos años y cómo han ido desapareciendo por las dificultades actuales para desempeñar su oficio. Hoy “los productores de cacao estamos despertando. Hemos sido humillados por las autoridades actualmente en el poder. Esto no puede ser posible. No podemos continuar así”.

El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, invitó a los servidores públicos a no perder la condición de seres humanos al llegar a un cargo público, «porque nosotros nos debemos a los ciudadanos y para ello debe evitarse, a toda costa, deshumanizarse. Nadie puede estar contento con ganar un salario que no permite cubrir necesidades básicas como tampoco poder contar con servicios públicos en mal funcionamiento. Estas son algunas razones para no votar por quien que engañó al pueblo con propuestas que no cumplió».

Por último, el alcalde de Baruta, Darwin González, expresó que tanto él como su equipo creen en la meritocracia y en el valor del trabajo, y que ninguno de ellos -los alcaldes- será como esos fantasmas que se olvidan de la gente y que reaparecen solo durante campañas electorales.

Cactus24 (08-08-2021)