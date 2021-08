“El exorcismo de Dios”, film venezolano se estrenará en el Fantastic Fest

Anuncios Google

“El exorcismo de Dios”, film venezolano tendrá su estreno mundial en el Fantastic Fest de Austin, Texas (Estados Unidos), entre el 23 y 30 de agosto de 2021. La cinta fue escrita, producida y dirigida por el director venezolano Alejandro Hidalgo.

Está protagonizada por la venezolana María Gabriela de Faría (Deadly Class), Will Beinbrink (It: Capítulo 2) y Joseph Marcell (El Príncipe del Rap). La película competirá con títulos como Titane, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, y Lamb, producida por A24.

Fantastic Fest es el festival de cine de terror, fantasía y ciencia ficción más grande e influyente de Estados Unidos. Forma parte de la Federación Melies de Festivales Europeos de Cine Fantástico y ha sido aclamado por Variety, The Guardian, y MovieMaker Magazine como uno de los mejores festivales del mundo.

Ha sido el lugar de estreno mundial y/o proyección en Estados Unidos de películas como There will be Blood, John Wick, Split y la ganadora del Oscar Parasite entre otras. También ha contado con invitados de la talla de Tim Burton, Lilly y Lana Wachowski, Keanu Reeves, M Night Shyamalan y Darren Aronofsky.

Esta coproducción entre Venezuela, México y Estados Unidos está ambientada en un pueblo lejano de México, y narra la historia del padre Peter Williams (Beinbrink), un exorcista estadounidense que es poseído por el demonio y obligado a cometer el más terrible sacrilegio. 18 años después, las consecuencias de su pecado regresarán para atormentarlo, desatando la batalla más grande entre el bien y el mal adentro de sí mismo.

Se trata de la segunda película de Hidalgo. Su ópera prima, La casa del fin de los tiempos (2013) es una de las cintas venezolanas más distribuidas en el mundo. Recorrió decenas de festivales como el Screamfest Horror Film Festival, donde se galardonó como Mejor Película y Mejor Director; así como el Palm Beach International Film Festival, donde obtuvo Mejor Película de Horror. Está entre las primeras 15 películas nacionales más vistas en la historia del cine nacional.

El exorcismo de Dios contó con la producción del venezolano Joel Seidl, el financiamiento del empresario venezolano Karim Kabche y Antonio Abdo a través de su compañía Kabche Film Production, y cuenta con la participación de actrices venezolanas como Eloísa Maturén, Evelia Di Gennaro, Marcela Girón, entre otras.

Se prevé el estreno en salas de cine de Venezuela y el mundo a principios del 2022.

Cactus24 (07-08-2021)