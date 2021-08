Marvel Studios no planea más apariciones de Viuda Negra por demanda de Scarlett Johansson a Disney

Anuncios Google

El fin de Natasha Romanoff en el UCM fue lo que dio valentía a la actriz Scarlett Johansson para tomar acciones legales con respecto al estreno en ‘streaming’ de la cinta en solitario de la Vengadora.

Vulture ha publicado que Marvel Studios no planea más apariciones de Viuda Negra en otras cintas de la franquicia.

La actriz debutó en la franquicia en 2010 en Iron Man 2 y, desde entonces, la intérprete ha dado vida a Natasha Romanoff a lo largo de una década. Vengadores: Endgame mostró el destino del personaje, quien se sacrificó en Vormir para conseguir la Gema del Alma. Viuda Negra, la película en solitario de la espía rusa, es una precuela ambientada tras los sucesos ocurridos en Capitán América: Civil War.

Es cierto que la muerte de un personaje del Universo Cinematográfico de Marvel no significa que no le volvamos a ver en el futuro. No obstante, queda más que confirmado que Johansson ha dicho adiós definitivamente a la franquicia en Viuda Negra, película que también sirve para introducir a la encargada de seguir su legado: su hermana adoptiva Yelena Belova (Florence Pugh).

La demanda de Johansson señala que su contrato con Disney no se cumplió cuando la película se estrenó de forma simultánea en cines y en Disney+ (mediante Acceso Premium con coste adicional).

La intérprete señala que el estudio se está beneficiando a expensas de su trabajo con el tipo de estreno de Viuda Negra, ya que la actriz solo percibe una bonificación económica de acuerdo a los datos que el filme dirigido por Cate Shortland consigue solo en las taquillas de las salas de cine.

Jason Blum, productor de Blumhouse, se ha posicionado al respecto de lo ocurrido en THR afirmando que la demanda de Johansson, al final, también podría sentar precedente y favorecer a otros actores y actrices en su misma situación.

Por otro lado, Vulture señala que Disney podría acogerse a una cláusula del contrato conocida como “fuerza mayor”. Esto exime a las partes de responsabilidad u obligaciones ante circunstancias imprevisibles, y la pandemia del coronavirus podría entrar dentro de ese campo.

Johansson podría no ser la única actriz en tomar acciones legales contra Disney. Emma Stone y Emily Blunt también podrían demandar al estudio por los estrenos simultáneos en cines y Disney+ de Cruella y Jungle Cruise, respectivamente.