VIDEO: «Interrumpe eso», así censuró presentador de TVES a director técnico de deportes

“Realmente los resultados obtenidos fue casi que individual, fue particular. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. Claudymar es uno de los ejemplos que logró clasificar y prácticamente no tenía nadie que la guiara”, enfatizó Alfredo Loyo, director técnico de deportes de combate del Instituto Nacional de Deportes (IND) en un programa deportivo de TVES.

Luego de estas palabras, el conductor de deportes de TVES, Yhondi Mancera censuró de manera grosera a Loyo, quien aprovechó el espacio televisivo para denunciar la falta de apoyo por parte del Estado hacia los atletas venezolanos.

“No, no, no, interrumpe eso. Este marico está loco. Interrumpe eso porque no queda tan claro y queda así como si no le pararon bolas a los atletas”, espetó Mancera.

El exjefe de prensa de Pedro Infante prosiguió, “es la Federación, es el Ministerio o el IND… dile que diga otra vaina”.

“Pregúntale otra vaina y ya. Porque después me van a meter en peo a mí. Tienes que decir que sí, que es importante para Latinoamérica y ya”, sentenció el conductor del canal estadal.

Aunque no se percató que el programa jamás salió del aire, el “periodista” expresó sus malas palabras sin censura.

Hay que recordar que Tves, es un canal venezolano que está bajo la administración de Nicolás Maduro.

El video se hizo viral desde la noche del miércoles 4 de agosto.

Cactus24 (05-08-2021)