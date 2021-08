Mérida: Simón Figueroa y Ramón Lobo cerraron campaña en municipio Campo Elías

Anuncios Google

Apegados a las normas establecidas por la máxima instancia que regula las condiciones para realizar el proceso de primarias de este domingo 8 de agosto, impulsado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el precandidato a la alcaldía del Municipio Campo Elías, Simón Figueroa, quien busca la reelección, realizó el cierre de campaña este miércoles 4 de agosto en horas de la tarde, con la presencia de Ramón Lobo, precandidato a la Gobernación y contó con el apoyo de toda una estructura de campaña, vecinos, comerciantes, productores, transportistas, motorizados y una avalancha de diferentes fuerzas que impulsan su aspiración municipal.

Con la alegría que caracteriza a los revolucionarios, el cierre de campaña inició en el paseo El Estudiantes en la avenida 25 de noviembre de la ciudad de Ejido, para recorrer toda la vía principal de Fernández Peña y llegar hasta la plaza Bolívar, lugar en el que el precandidato dirigió emotivas palabras, primero de agradecimiento, y segundo de confianza, fortaleza y amor.

Nelva Pérez, Gabriel Ramírez, Kenia Zambrano, Arminda Cabral, líderes y lideresas de este gran momento histórico municipal, intervinieron para dar el total respaldo a los precandidatos, Ramón Lobo, a la Gobernación y Simón Figueroa a la alcaldía.

“No podía cerrar este momentos sin agradecer las muestras de apoyo brindadas por ustedes, no los defraudaré, el domingo 8 de agosto estaremos victoriosos Dios mediante, ha sido una dura batalla por las limitaciones que hemos tenido, pero caminando he llegado hasta la puerta de sus casas para llevarles mi mensaje, con muchos de ustedes me tomé un café, siempre lo hago porque me gusta el contacto con el pueblo sino como conocer sus necesidades, los escuché y tengan la plena seguridad que buscaré solución a cada uno de sus planteamientos”, fueron parte de las palabras del precandidato Simón Figueroa.

Ramón Lobo, destacó los años de desgobierno que sufrió Campo Elías y auguró excelente futuro para Ejido con la continuidad de una gestión altamente positiva como la observada en este lapso. «Cuenten con nosotros vamos a seguir en el camino que nos dejó Hugo Chávez, de amor, de unión y paz en beneficio de la ustedes», reiteró Lobo.

Balance productivo en la campaña

Visitas casa a casa por diversas comunidades como Jají, Loma de San Miguel, Pie de Loma A y B, San Martín, San Isidro, Aguas Calientes, Santa Eduviges, José Adelmo Gutiérrez, La Mesa, El Chopo, Carlos Sánchez, La Ranchería, Villa Paraíso, Mesa del Tanque, Villa Esperanza, Padre Duque, El Salado y un sinfín de comunidades visitadas, que no es la primera vez que las visitaba, pues en anteriores procesos recorrió cada uno de estos sectores.

Contacto directo con comerciantes, deportistas, amas de casa, productores, jóvenes, niños, adultos mayores ningún sector quedó sin escuchar los planteamientos que llevó Figueroa en su mensaje de paz, amor, solidaridad, recibiendo incalculables muestras de afecto, incluso de agradecimiento. Con tanto amor y cariño al cierre del acto de cierre, los asistentes compartieron con las agrupaciones Combinación Parrandera , México Show Los inolvidables, Alexis Showo, Fanny Rodríguez y el doble de Yessi Uribe. /Nota de prensa

