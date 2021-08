Dwayne Johnson no estará en Rápidos y Furiosos 10 y 11

Anuncios Google

El actor Dwayne Johnson «La Roca» no estará en la franquicia Rápidos y Furiosos 10 y 11, así lo confirma el productor Hiram García, sin embargo, ha dado más información sobre Hobss & Shaw 2.

El actor hizo su debut en la quinta entrega de la franquicia (2011) y siguió destacando en la entrega 6, 7 y 8. Pero fue después de la octava película, Johnson decidió alejarse de la serie principal y crear su propio rincón del universo con el spinoff Hobbs & Shaw (2019).

La película fue un éxito cuando se estrenó en 2019, recaudando 760 millones de dólares en todo el mundo, e inmediatamente hizo que se hablara de una secuela.

En marzo de 2020, Johnson anunció que Chris Morgan volvería a escribir el guion de una secuela de Hobbs & Shaw, y parece que esa continuación sigue siendo una prioridad para todos los implicados, aunque Johnson no vuelva para las dos últimas películas. García confirmó no sólo que Johnson tomó la decisión de cerrar su capítulo de Rápidos y Furiosos por todas las razones evidentes, sino que esa decisión no ha impedido los planes para construir la franquicia de Hobbs & Shaw.

Johnson ha concluido recientemente un maratón de producción en el que ha pasado de Hobbs & Shaw a Jumanji: El siguiente Nivel a Jungle Cruise, al próximo thriller de Netflix Red Notice y a su debut en DC Films, Black Adam. Se está tomando un pequeño descanso, pero se espera que pase a su próximo proyecto en 2022.

Es probable que no sea Hobbs & Shaw 2, ya que todavía están tratando de encontrar el ángulo de la historia correcta, pero está claro por los comentarios de García que la secuela es una prioridad para Seven Bucks y Universal Pictures.

