Sepelio de Josemith Bermúdez será en dos semanas

La noticia de la muerte de Josemith Bermúdez ha dejado un profundo pesar entre sus amigos, conocidos y familiares, quienes compartieron con ella este largo y penoso proceso por el cáncer.

La guerrera Josemith se despidió este 31 de julio en horas de la madrugada, pero su sepelio se efectuará en la intimidad familiar dentro de semanas, cuando su gran amigo Luis Olavarrieta regrese a Venezuela.

Justo el día de su muerte Olavarrieta tenía pautado un viaje a Estados Unidos para resolver un plan familiar, el cual no pospuso, porque fue la misma Josemith quien en horas de la noche al despedirse de él, le había impulsado a que lo realizara.

«Yo estuve con ella hasta las once de la noche, me fui a hacer maletas, porque hoy me tenía que venir a Estados Unidos, siento que de una manera nos despedimos, su último deseo era que yo hiciera este viaje. Impulsado por sus hermanas, tengo un plan familiar que resolver ahora en los Estados Unidos y después en Madrid», comentó Olavarrieta el día que falleciera su gran amiga.

Es por eso, que el sepelio de la animadora y actriz será pospuesto, para que el periodista pueda acompañarla a su última morada./NAD.

