La periodista Jessika Ferrer solicita ayuda para gastos operatorios

Nuestra corresponsal en el estado Zulia, Jessika Ferrer solicita ayuda económica para ser operada de emergencia por una lesión en la región sacro-lumbar.

La comunicadora social requiere 4.000 dólares para los gastos operatorios luego que fue diagnosticada con: Discopatía degenerativa L4-L5 y L5-S; Protunsión paramedial derechaL3-L4; Protunsión de base ancha a nivel de L4-L5 con desgarro de las fibras anulares en línea media y Extrusión paramedial L5-S1 con migración inferior.

“Estoy tomando 12 analgésicos diarios más las vitaminas y nada. No puedo estar de pie ni sentarme. Duermo a ratos, porque el dolor no me deja”, expresó Ferrer.

Para los aportes económicos están disponibles los siguientes bancos:

Banesco

0134-0946-3200-0110-5959

Bod

0116-0101-4100-0550-9823

Titular: Jessika Ferrer

C.I. 16.783.921

Pago móvil

0414-6586446

Bod y Banesco

Cactus24 (03/08/2021).