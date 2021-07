Fallece la animadora venezolana Josemith Bermúdez

Anuncios Google

Este 31 de julio el periodista venezolano Luis Olavarrieta, informó el fallecimiento de su gran amiga y compañera de vida, Josemith Bermúdez, quien llevó una larga y complicada batalla en contra del cáncer.

A través de sus redes sociales, el periodista subió un comunicado para hacer de conocimiento público la trágica noticia: «Cumplo con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemith Bermúdez» inició en el texto.

Blom

Lamento en participar el fallecimiento de nuestra querida @Josemithve



Gracias por tanto afecto. 🙏🏻 pic.twitter.com/QiwEdokXQ6 — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) July 31, 2021

Bermudez reveló hace algunos meses que en algún momento pensó en dejar de luchar por su vida porque, a su juicio, el cuerpo también se cansa de los dolores: “Es un estado donde no quieres estar. Es un momento donde necesitas salir de eso porque tu espíritu, tu mente, se agota. Y, bueno, yo creo que si te entregas y dices: ‘bueno ya, lo que Dios quiera, si me tengo que ir pues me voy’”.

Cactus24/31-07-2021