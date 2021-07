Margarita: solicitan captura de veterinaria, las mascotas estaban muertas y seguía cobrando

Anuncios Google

El fiscal de la República, Tarek William, Saab informó en su cuenta de Twitter que el Ministerio Público dictó orden de aprehensión de una veterinaria en el estado Nueva Esparta por estafar a sus clientes.

Blom

“El Ministerio Público dicta orden de aprehensión por los delitos de estafa, daño de animal ajeno y maltrato animal a Osdely Reyes veterinaria y propietaria del Centro Veterinario Falcón, ubicado en el estado Nueva Esparta”, destacó.

Explicó Saab que “en dicho centro se hallaron caninos y felinos sin vida” al momento de la detención.

Asimismo, indicó que “en el sitio veterinario continuaban cobrando 800 dólares mensuales por manutención aún estando las mascotas muertas, haciendo creer que se encontraban allí en buen estado”.

Según Hispanopost, hace varios días, una denunciante, que se encuentra fuera del país, declaró públicamente, a través de su cuenta en Instagram, que no dejó a sus animales en un refugio, los dejó en una clínica veterinaria y pagando por su comida y bienestar.

Continuó señalando que «esta historia tiene muchas partes, la 1) Estafa que pudieron hacerme por pagar sin estar mis perras. 2) La muerte sin explicación de mis perras. 3) La desidia en el estado de mis gatos (dos con hepatitis). 4) Las vacunas que les pusieron sin constancia de exámenes previos para verificar su estado de salud. 5) Pretender aumentarme a 450 dólares el hospedaje de los gatos luego de no estar las perras. 6) El absceso que presenta la única perra que quedó. 7) Los gastos económicos que estoy teniendo por irresponsabilidad de esa supuesta clínica. 8) El extravío de mi gato en el momento de sacarlo de la gatera por ineptitud. 9) Y por último, la parte emocional y mental que he tenido que soportar».



Aclaró la afectada que no se llevó a sus animales porque salió de Margarita en ferry, en plena pandemia y con tres gatos. «Soñé con traerlas conmigo y por eso estaba haciendo las gestiones», dijo.

1) 1) El @MinpublicoVE dicta orden de aprehensión por los delitos de estafa, daño de animal ajeno y maltrato animal a Osdely Reyes veterinaria y propietaria del Centro Veterinario Falcón, ubicado en el estado Nueva Esparta, en dicho centro se hallaron caninos y felinos sin vida pic.twitter.com/ktlg48145D — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 30, 2021

CACTUS24 30-07-21