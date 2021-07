Embajador francés viaja a su país y se despide al estilo venezolano

Anuncios Google

El embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, informó este jueves que abandona el país por un “período corto”. El diplomático asegura que irá a visitar a su familia.

“Desde la emblemática obra de Cruz-Diez en Maiquetía, me despido, PERO no es un adiós es un hasta luego, voy a visitar a mi familia. Aunque dejo Venezuela por un periodo corto, me da ese sentimiento que tienen los venezolanos al salir del país … como dicen aquí, el guayabo“, expresó a través de su cuenta en Twitter.

