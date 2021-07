Simone Biles pierde la final: Tenía demonios en la cabeza y estoy peleando contra ellos

Anuncios Google

Este martes en el Ariake Gymnastics Center ocurrió lo que nadie hubiese podido preveer: Simone Biles se retiró de la final por equipos tras el salto. La gran estrella de estos Juegos compitió en la primera rotación del equipo de EE.UU., donde obtuvo una puntuación de 13,766, la peor del ejercicio, por detrás de sus compañeras y de las tres atletas del Comité Olímpico Ruso (ROC).

Biles, visiblemente disgustada, habló con una de sus entrenadoras personales, Cecile Landi, y con la doctora del equipo, Marcia Faustin. Aunque se colocó los agarres para prepararse para las barras asimétricas en la segunda rotación, acabó abandonando la pista de competición. Después su entrenadora reconocería que era un «asunto mental».

Seguida por decenas de cámaras, Biles se dedicó el resto de la noche a animar a sus compañeras en su persecución del equipo ruso. «Chicas, salgan hacer lo que han entrenado para hacer. Lo siento. los quiero, lo van a hacer bien. estuvieron entrenado toda la vida para esto. Estoy bien», les dijo.

Poco después, ante los medios, Biles reconoció que no era un problema físico. «Me siento bien, he llegado en buena forma», dijo con la medalla de plata colgada al cuello. Sin ella, Estados Unidos perdió una competición por primera vez desde 2010 y tuvo que ceder el trono olímpico a Rusia (169,58 puntos). Completó el podio Gran Bretaña con el bronce.

No ejecutó el salto previsto

La estadounidense no ejecutó el salto que había indicado a los jueces, un Yurchenko con doble pirueta y media. Biles sólo le metió pirueta y media y tuvo problemas para aterrizar en la colchoneta.

La portavoz de USA Gymnastics, Carol Fabrizio, confirmó a USA TODAY Sports que Biles no competiría en las pruebas restantes.»Simone se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico», dijo. «Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones».

¿Problema físico o mental?

No han querido dar detalles acerca de su retirada hoy, pero en su perfil de Instagram Biles dejaba claro un día antes que tenía mucha presión encima. «No fue un día fácil ni mi mejor día, pero lo superé. Realmente siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros a veces. Sé que me lo quito de encima y hago que parezca que la presión no me afecta, pero ¡maldita sea, a veces es difícil¡Los Juegos no son una broma!», escribió ayer en su perfil de Instagram.

«Tenía demonios en la cabeza y estoy peleando contra ellos», explicó ella después de la competencia a la que su mente no la dejó acudir.

(Con información del diario Marca)

Cactus24/27-07-2021