Cabello asegura que en Venezuela hay soldados necesarios para defender a Cuba

Anuncios Google

El diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, explicó en un acto en conmemoración del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, que desde el chavismo han aprendido muchísimo de la “revolución cubana” entre ellas la constancia y fortaleza interna para “aguantar lo que haya que aguantar, seguir siempre por el rumbo de la revolución y no desviarse de ese camino”.

Blom

«Nosotros prácticamente somos unos nuevos, la revolución bolivariana, unos nuevos, unos novatos, hemos aprendido muchísimo de ustedes queridos hermanos, queridas hermanas (…) Con todos los problemas que hay en Venezuela, en Cuba, por culpa del bloqueo criminal y genocida del imperialismo norteamericano y sus aliados, a pesar de eso, estos pueblos han sabido salir adelante por esa constancia, esa dignidad, ese deseo de vivir en libertad y de no arrodillarnos ante nadie por muy poderoso que sea, por no rendirnos ante ninguna presión, por no permitir alejaros de nuestros principios, de nuestros valores, por permanecer firmes en lo que creemos», sostuvo.

Cabello enfatizó que su “revolución es la continuación de la revolución cubana”, y que entre ambos gobernantes de las dos naciones existen similitudes, como por ejemplo los acontecimientos del 4 de febrero en Venezuela y el 26 de julio en Cuba.

“Similitudes, 4 de febrero del año 1992, 26 de julio, fíjense como son las cosas de parecidas, 6 años después la revolución cubana llegaba a Cuba, seis años después llegaba el comandante a Miraflores. Y además encarnados en dos extraordinarios seres humanos, de una calidad revolucionaria sin tachas, sin fisuras, Hugo Chávez y Fidel Castro”, resaltó.

El parlamentario aseveró que lo que le hagan a Cuba es con Venezuela y viceversa.

“No tenga duda el pueblo cubano que aquí en Venezuela tiene los soldados que sean necesarios para ir a defender al pueblo cubano, hasta con nuestra vida, de ser necesario”, sentenció.

Cactus24/ 27-07-2021