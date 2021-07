Una adolescente de 17 años fue condenada a 8 meses de prisión por las protestas en Cuba

Anuncios Google

Una adolescente de 17 años de edad fue condenada a ocho meses de prisión en la isla por las recientes protestas contra el gobierno, informaron su madre y un centro de apoyo legal.

Gabriela Zequeira recibió su sentencia de prisión el jueves tras ser juzgada durante unas seis horas por «desorden público» junto a otras 11 acusadas, dijo su madre Yoanis Hernández, quien presenció el proceso.

Agregó que desconoce a dónde trasladaron a su hija luego del juicio, que a su entender se llevó a cabo sin que se presentaran pruebas de que Zequeira hubiera participado de las manifestaciones del 11 de julio, las mayores en Cuba en varias décadas.

«Cuando se terminó el juicio, fueron tres minutos que me dejaron verla. Lo único que pude hacer fue abrazarla y besarla, más nada», le dijo Hernández a BBC Mundo.

«Ella me dijo: ‘Mami, ponte fuerte, a mí no me va a pasar nada pero voy a apelar’. Ella está consciente de que no hizo nada», continuó.

Cubalex, un grupo independiente de abogados cubanos que sigue los arrestos y juicios sumarios en la isla por las protestas, confirmó que Zequeira fue condenada por un tribunal.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, negó el jueves que haya menores de edad presos o detenidos desaparecidos en el país, y aseguró que se cumplen «todas las garantías» legales cubanas para quienes permanecen bajo arresto.

La reciente ola de detenciones y juicios sumarios en Cuba ha sido criticada por diferentes gobiernos y organizaciones internacionales.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó el viernes que ha documentado el arresto o la desaparición de al menos 757 personas por las protestas, 13 de ellas menores de edad.