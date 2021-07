María Corina Machado: Borrell usa a la UE para legitimar a Maduro

Anuncios Google

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, aseguró que Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE), usa a la alianza europea para legitimar a Nicolás Maduro y deslegitimar a la propia organización que representa.

“El señor Borrell quiere usar a la Unión Europea para legitimar a Maduro y su régimen, y el resultado que nosotros veríamos si ese proceso se da, es que Maduro y su régimen deslegitimarían a la Unión Europea. Por tanto, esperamos que aquellos actores que conforman Europa: el Parlamento Europeo, las cancillerías y la propia ciudadanía, en defensa de sus propias instituciones, no permitan que ese proceso de deslegitimación ocurra”, expresó la dirigente.

Machado indicó que en el encuentro con los miembros de la UE se detallaron varias dimensiones del conflicto nacional. Recalcó la importancia de organizar en estas horas a los ciudadanos que “no nos vamos a entregar, ni claudicar”.

“Aquí hay que reagrupar las fuerzas, articular a los venezolanos que no vamos a caer en chantajes. Se lo dijimos a la Unión Europea y a quienes quieren medio estabilizar esto: los venezolanos no nos vamos a resignar a nada distinto que no sea la libertad plena y la liberación de cada milímetro del país”, enfatizó./El Nacional.

CACTUS24 23-07-21