Capriles: Decir que hay bloqueo es una falsedad, un discurso demagógico para esconderse de la incapacidad

El dirigente opositor Henrique Capriles ratificó su confianza en el voto como una herramienta de expresión ciudadana y para lograr los cambios políticos «que de fin al drama que vive el país».

«Yo creo que los que les mueve el piso (al gobierno) es que los venezolanos se expresen y la manera de hacerlo es haciendo uso del voto (…) creo que hay que recuperar el voto».

Asegura que los temas políticos no son prioridad para los venezolanos. «La mayoría está pendiente de cómo va a comer, cómo va a sobrevivir y hacer colas de gasolina».

En entrevista concedida a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, señaló que dentro de la alianza opositora «falta una dosis de realismo radical, yo no creo que no vamos a poder lograr nada si no asumimos la realidad».

Frente al proceso de negociación actual, ve necesario un acuerdo, «que las reglas del juego todos las respetemos, hasta ahora no ha sido así, aunque en el futuro no quiere decir que pueda ser así, de eso se trata, de persistir».

Criticó el discurso emanado desde el Ejecutivo sobre supuestas medidas externas sobre la nación. «Decir que en Venezuela hay bloqueo es una falsedad, es un discurso demagógico, sencillamente para esconderse de la incapacidad».

«Ellos mismos se contradicen, por un lado hablan de recuperación económica, por otro de bloqueo (…) siempre es la excusa, nosotros, la oposición no podemos tener una excusa, todos estos años me he opuesto a lo que no sirve y me seguiré oponiendo hasta que tengamos algo que funcione».

Indicó que «la oposición era una opción de poder en el país fuerte, robusta y eso hay que recuperarlo».

Unión Radio

Cactus24/22-07-2021