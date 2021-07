Rubén Pérez Silva se postula para la gobernación de Carabobo

Anuncios Google

Este martes, el político Rubén Pérez Silva anunció en rueda de prensa su postulación a la Gobernación del estado Carabobo con el respaldo de la Coalición de la Unidad Independiente Lápiz Puente.

Blom

Pérez aseguró que su postulación representa a la unidad en la región, y que si surgen otros nombres se debe tener la capacidad de declinar a favor de quien tenga más condiciones de ganar el 21N y confía en que existen las condiciones necesarias para participar en el proceso y si la sociedad sale a votar los resultados serán favorables para la oposición.

En el evento, el presidente nacional del partido Alianza del Lápiz Puente, Antonio Ecarri, resaltó que no hay otra vía para alcanzar la transformación del país que las elecciones. Pero imponerse como la mayoría en los próximos comicios no será posible si no se respeta el posicionamiento de los verdaderos candidatos de las comunidades.

“No queremos una unidad que huele mal, que huele a cogoyo, en la que entre tres o cuatro personas se reúnan para imponer liderazgos regionales que no obedecen a la realidad de cada localidad”, afirmó.

Cactus24/21-07-2021