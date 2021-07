Infectólogo advierte falta de condiciones para flexibilizar restricciones

Anuncios Google

Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, considera que no están dadas las condiciones para dar apertura, “a pesar de que el método 7+7 no tiene fundamento técnico fue un experimento y no sabemos cuál fue el impacto, más allá del económico”.

Blom

“Decirle a la población que no hace falta el 7+7 es dar a entender que el problema se resolvió, que no tenemos que cuidarnos y no es así. Siguen muchos casos y fallecidos por Covid-19”, advirtió en entrevista con Áryeli Vera, para Unión Radio.

Recordó lo que significó el levantamiento de algunas medidas restrictivas durante la temporada de Carnaval, “el hecho de que entrara la variante Gama (Brasil) se diseminó por eso”.

Recomienda que expertos en el área se involucren en el plan de vacunación que se lleva a cabo en el país para acelerar el proceso y abarcar a más ciudadanos.

“No se ha publicado un plan de vacuna que especifique cómo se va a vacunar o quienes, así como tampoco ha habido capacitación de las personas que están vacunando, y algunos de ellos ofrecen información incorrecta desde el punto de vista científico y técnico”, recalcó.

El especialista sugiere abrir la economía, pero insistir en la educación de la población, incrementar la vacunación y concientizar sobre la pandemia, reseñó Unión Radio.

Con respecto a las vacunas permitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo una está en Venezuela: la china Sinopharm.

Figuera asegura que a muchos viajeros venezolanos les es más fácil viajar a otro país para vacunarse, en vista del proceso que se aplica actualmente en territorio nacional.

“La Sputnik-V y la Sinopharm han demostrado ser muy buenas desde el punto de vista de efectividad (…) No entendemos por qué la OMS no ha terminado de aprobar la Sputnik-V, quizá sea por la producción de su segunda dosis y los retrasos de entrega, creo que es más un tema logístico que de calidad”, explicó.

Si alguien desea viajar a Europa, desde Venezuela, debe inmunizarse con la china (Sinopharm) o viajar a otro país para obtener alguno de los fármacos admitidos por las organizaciones de salud, informó Unión Radio.

“Muchos viajan en EE. UU. donde hay alternativas como Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, las cuales son aceptadas en esos países. Otros en el Caribe también es más sencillo vacunarse por eso vemos ese turismo de vacunación”, manifestó.

Cactus24 (16-07-2021)