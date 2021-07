La verdad detrás de las camas ‘anti sexo’ en Tokio 2020

Anuncios Google

En redes sociales comenzó a circular los japoneses habían instalado camas anti sexo en los dormitorios de los atletas para evitar que estos tuviesen encuentros sexuales y se contagiaran de Covid-19.

Blom

Y es que parte de la información que está alimentando este rumor asegura que las camas están hechas de cartón, de modo que sólo soportan el peso de una persona y se destruyen con movimientos bruscos.

Por supuesto todo se trata de un malentendido ya que en realidad no es que esté prohibido que los atletas tengan sexo durante su estancia en la Villa Olímpica, sino que la estructura de las camas tiene otro objetivo.

Las 18,000 camas que se han instalado tienen una función muy especial: reciclarse en cuanto terminen los Juegos.

Según informó The Associated Press, el cartón se reciclará en productos de papel y los colchones, que no están hechos de cartón, se reciclarán en productos de plástico.

Las camas son más fuertes de lo que todos imaginan ya que pueden soportar hasta 200 kilogramos y miden casi 6 pies y 11 pulgadas de largo, lo que las hace perfectas para todos los atletas, incluyendo a los más pesados y a los más altos. Cabe mencionar que también están pensadas para ser utilizadas durante los Juegos Paralímpicos.

Si bien no está claro si las camas tienen también el objetivo de evitar encuentros sexuales, la única advertencia para esta entrega es que los competidores eviten formas innecesarias de contacto. Aunque sí habrá repartición de condones gratis en Tokio 2020, se ha pedido que se los lleven a casa.

cactus24 15.07.21