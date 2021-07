Daniel Fermín: Nadie debe estar preso por su forma de pensar, pero hay un círculo vicioso de extremismo

Anuncios Google

El dirigente de Soluciones para Venezuela Daniel Fermín declaró que su organización está convencida de que nadie debe estar preso por su manera de pensar, pero también entiende que existe un círculo vicioso de extremismos.



Fermín señaló que no conoce los detalles sobre la detención del exdiputado Freddy Guevara porque su partido no estuvo en la reunión convocada en Miraflores el pasado martes, pero acotó que pareciera que se juega a desencadenar acciones, «y por ahí no es».



Aclaró que desconoce los motivos de la detención de Guevara y Soluciones condena el hostigamiento, así como rechaza la salidas violentas.



Fermín manifestó que es hora de dejar el enfrentamiento perpetuo y que solo con el diálogo y la paz se puede salir adelante.

Cactus24 14-07-21