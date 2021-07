Fetrabanca: Sólo 10 % de cajeros automáticos funcionan en Venezuela

Anuncios Google

El secretario general de la Federación de Trabajadores Bancarios y Afines (Fetrabanca), Claudio Rivas, aseguró que sólo 10 % de cajeros automáticos funcionan en Venezuela.

Situación debido al cierre de las oficinas bancarias y los pocos billetes que llegan a las agencias, el cual es destinado para embargo de pensiones y para algunos clientes.

Detalló que “son muy pocos los que funcionan por las fallas en el cono monetario, los pocos billetes que el BCV (Banco Central de Venezuela) distribuye en los bancos se usan para pagar a los pensionados y a cualquier cliente cierta cantidad de efectivo, el cual no pasa de 5 millones”.

Rivas aseguró que se habían instalado 5.762 cajeros automáticos para diciembre de 2020, lo que representó a una disminución del 23 % a comparación del año 2019.

Asimismo, el representante de Fetrabanca indicó que es necesario realizar una actualización del cono monetario, ya que la contabilidad de los bancos está sufriendo los embates de la hiperinflación.

“Es una necesidad por la contabilidad de los bancos, ya no da más para colocarle más ceros, a veces se dividen las operaciones en 2 o 3 para poder cuadrar el banco diariamente, esta necesidad debe venir acompañada de múltiples cosas, porque si no mañana vamos a tener la misma cantidad de ceros si no se controla la hiperinflación”, detalló.

En este sentido, dijo que para que la reconversión pueda funcionar se deberían tomar algunas medidas como controlar el gasto público, dejar de emitir dinero inorgánico, ya que afecta a la colectividad, y motivar a la industria privada.

“Se debe tratar sobre todo de que el gobierno tome el control en materia económica y podamos decir en unos meses que está controlada la hiperinflación”, explicó./VF.

Cactus24 (10-05-2021)