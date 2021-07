Tyler Posey confesó pertenecer a la comunidad LGBTIQ+

Anuncios Google

Algunas personalidades de la farándula y el entretenimiento han salido del closet sin tapujos y el actor Tyler Posey de la serie juvenil Teen Wolf, no ha sido la excepción.

El joven actor decidió sincerarse sobre su preferencia sexual en una entrevista realizada por el semanario musical inglés New Musical Express, donde reveló pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ expresando que se identifica como una persona «queer», por lo que no se haya en el papel de hombre o mujer.

Con la ayuda de su novia Phem, que también pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Posey confesó haber reconocido su preferencia sexual.

Asimismo, el actor reveló «Phem me ayudó a darme cuenta de que encajo bajo el paraguas queer y que soy sexualmente fluido, supongo. No, no supongo, no quiero que alguien vea esta entrevista y diga: ‘Bueno, estaba un poco indeciso al respecto’”, expresó el cantante, quien declaró que su actual noviazgo es la mejor relación que ha tenido con una mujer, ya que ha contado con todo su apoyo.

En este sentido el artista detalló que anteriormente había tenido algunos encuentros con hombres, sin llegar a una relación sexual, por esa razón en sus redes sociales recibió varios mensajes en los que le pedían que aceptara que era homosexual. Sin embargo, ya aclaró que se identifica como «queer».

El término ‘genderqueer’, comúnmente abreviado como ‘queer’, engloba a todo aquel que se considere a sí mismo por fuera del binarismo de género, ‘hombre/mujer’, es decir, que no se siente ni hombre ni mujer, al menos no completamente.

