Cipher tendrá un un spin-off de «Fast and Furious»

Cipher, una de las villanas más recientes de la saga de Fast and Furious, será la protagonista del nuevo spin-off de la franquicia. La saga de Fast and Furious no deja de crecer.

Cada estreno parece ser aún más relevante que el anterior, por lo que los planes de abandonar dicha trama son muy distantes. Si bien los capítulos principales podrían llegar a su fin en uno o dos filmes, el estudio aún mucha tela por cortar.

En base a esto, Universal Studios ha considerado la idea de comenzar a preparar spin-offs de lo central. Dicha mecánica comenzó a ser desarrollada con el lanzamiento de Hobbs and Shaw, colocando los personajes Dwayne Johnson y Jason Statham al frente. La productora ya prepara una secuela de este.

Por otro lado, Vin Diesel, quien figura como estrella y productor de la saga, confirmó a la revista Variety la realización de un largometraje más. Se trata de uno focalizado en la historia de Cipher, la villana ciberterrorista interpretada por Charlize Theron.

El personaje fue incluido en la secuencia en The Fate of the Furious 8 y gustó tanto que regreso en la más reciente entrega. El impacto de la actuación de Theron y la profundidad de la enemiga, hacen que sea un elemento muy potencial para tener su historia en solitario.

Lo interesante de la revelación de Diesel a Variety es que ya el proyecto se encuentra en desarrollo formal. El actor confirmó que ya colocaron escritores a adelantar el guión para este producto.

Por otra parte su novena entrega ya está en cines. Dirigida por Justin Lin, F9 está protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell y Charlize Theron. La película ya puede verse en las carteleras de casi todo el mundo.

Cactus24 (05-07-2021)