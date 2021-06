Periodista rompe en llanto tras ser abrazada por familiar de un desaparecido en derrumbe de edificio de Florida

Anuncios Google

La periodista de Telemundo Leana Astorga, no pudo contener el llanto al conocer la historia de Pablo Rodríguez, un joven que llegó hasta el lugar donde se derrumbó el edificio de Miami Beach, buscando a su madre y a su abuelita. Astorga, quien se muestra conmocionada por lo que está ocurriendo, detalla que es “muy difícil” contar las noticias cuando ve a personas sintiendo un dolor tan profundo.

“Fue devastador”, dice Pablo a la periodista de Telemundo. “Prendemos las noticias y vemos el colapso del edificio, comenzamos a llamar como locos y decidimos venirnos para acá”.

Detalla que camino al lugar del siniestro pudo observar a través de un video el apartamento de su mamá y luego como el resto del edificio le cae encima.

“Se sintió como me llevaban mi corazón del pecho”, describe el joven.

Pablo afirma que no ha podido llegar hasta el área del derrumbe porque no tiene fuerzas para hacerlo. “Veo el área del derrumbe y me caigo. Estuve llorando como 15 minutos en la calle, rezo por un milagro, es difícil encontrarlas vivas, pero ojalá puedan encontrar algo”.

Leana escribió en su cuenta instagram «cuando el sufrimiento y la compasión son más fuertes que las propias labores periodistas.

Como reportera me ha tocado cubrir muchas tragedias, siempre trato de controlar mis emociones porque sé que mi labor es informar, pero hay ocasiones en las que también el dolor me rebasa, esta fue una de ellas.



Pablo busca entres los escombros a su madre y abuelita, ambas de nombre Elena, me dijo que la única esperanza que tiene es que suceda un milagro, pero a este punto se conforma sólo con que encuentren sus restos para poder despedirse de ellas.



También me mencionó que en el aeropuerto fue cuando abrazo por última vez a su abuelita, que si hubiera sabido lo que vendría, se hubiera quedado allí abrazándola hasta ahora.



El dolor y el sufrimiento que está pasando muestra comunidad es muy intenso, y es imposible no padecerlo junto a ellos. “Nunca vas a saber cuánto me ayudo” me dijo tras la entrevista que no pude terminar con palabras.



Gracias a mi camarógrafo @urizajavier por captar este momento y dar siempre la milla extra, el coordinó la entrevista segundos antes de nuestra cobertura.



También a @a_r_james por captar estas imágenes tan emotivas.

No nos olvidemos nunca de abrazar, escuchar, estrechar una mano, prestar el hombro y a veces sonreír a las personas que lo necesitan. 🙏

Un abrazo que viene del alma tiene poderes curativos».

Cactus24/30-06-2021