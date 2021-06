Federación Médica Venezolana alerta no poner la vacuna cubana

Anuncios Google

El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, alertó a la población a no ponerse la vacuna cubana Abdala por considerar que es un experimento biológico no autorizado.

«Muy poco se sabe sobre la supuesta vacuna cubana Abdala por lo que se recomienda a la población a no inyectarse con ese producto», dijo.

Las declaraciones del dirigente gremial fueron en respuesta a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien el pasado 24 de junio informó sobre la llegada a Venezuela de un primer lote de vacunas Abdala.

La funcionaria omitió dar cifras sobre el cargamento y sostuvo que dichas vacunas tienen una eficacia contra el COVID-19 del 92%.

«La Abdala no es una vacuna. Es un producto biológico experimental que no ha sido autorizado por el Centro de Control de Medicamentos Cubanos ni por la Organización Panamericana de la Salud», declaró el galeno.

«Los ciudadanos venezolanos no somos Conejillos de India y la Federación Médica alerta a la población a no dejarse inyectar con esa supuesta vacuna, que no es ninguna vacuna».

Explicó que el tema de las vacunas es tratado entre los científicos de forma abierta por especialistas en virología, epidemiología, infectología y sanitaristas entre otros profesionales.

«La salud no puede ser objeto de políticas partidistas ni de acciones oscuras como pretende hacer el gobierno desde Miraflores», agregó.

El vocero del gremio médico comentó que el anuncio sobre la llegada de la vacuna Abdala «es otro negocio del gobierno venezolano con la administración Castro comunista».

León Natera denunció que el gobierno de Nicolás Maduro «pretende imponer un control político – social y en nada le importa jugar con la vida de los venezolanos».

El tema de la salud en Venezuela «es una caja negra manejada desde Miraflores», insistió el presidente de la FMV.

