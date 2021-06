Se incendió casa en Bejuma y Bomberos no tenían cómo apagar el fuego

Anuncios Google

Eran más de las 2 de la tarde de este domingo cuando una casa empezó a arder en llamas en la calle Francisco Niño de Bejuma, al occidente de Carabobo. Enseguida, los lugareños comenzaron a llamar a los Bomberos, quienes llegaron al lugar, pero no pudieron hacer nada: el camión de supresión de incendios está dañado.

Aparentemente, en la vivienda hubo un cortocircuito en la nevera, que originó el incendio. Los dos adultos y el niño que viven en la casa salieron ilesos, pero el inmueble tuvo pérdida total, pues los Bomberos de Bejuma tienen inoperativo el único camión de supresión de incendios. Llegaron al sitio en una unidad de rescate, no opta para combatir estos hechos.

Blom

Sin embargo, los efectivos tuvieron apoyo de un camión cisterna privado para sofocar las llamas. Este no es el único caso donde los Bomberos, por falta de recursos, no pueden cumplir con sus labores. En los últimos días se han registrado varios incendios, que no han podido atender.

Mientras tanto, en la comunidad los vecinos recolectan ropa y alimentos para ayudar a la familia que lo perdió todo.

Cactus24/29-06-2021