ONG advierte que la candidata a vacuna cubana anticovid no ha sido aprobada por la OMS

Médicos Unidos de Venezuela alertó que la candidata vacunal cubana Abdala no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso de emergencia y denunció que, pese a eso, la administración de Nicolás Maduro firmó un contrato por 12 millones de dosis para la compra de este producto.

“Denunciamos públicamente que, pese a que hasta los momentos el gobierno cubano ni su agencia regulatoria han realizado solicitud de autorización ante la OMS para su uso de emergencia, el estado venezolano anunció la firma de un contrato por 12 millones de dosis para la compra de este producto biológico”, escribió la ONG en un comunicado.

Asimismo, indicó que “presumiblemente” el inmunizante cumplió la fase 1, 2 y 3 experimental se ejecutó en Cuba, en tiempo récord. Sin embargo, “no existe evidencia alguna en revistas médicas ni científicas, tampoco consenso de organismos y entidades científicas mundiales, solo hay un artículo en el diario oficialista GRANMA (Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba) donde aseveran un 92% de eficacia”.

“Consideramos que, hasta no ser evaluada, cumpliendo normas internacionales, y no exista comprobación de su seguridad y eficacia, seguirá siendo “candidata a vacuna” y la misma no debería ser administrada a la población a menos que se diseñe un estudio experimental de rigor científico con el consentimiento voluntario de los participantes y la vigilancia estricta de un comité de ética”, aseveró la ONG.

Comunicado de nuestra organización @MedicosUnidosVe fijando posición frente a la pretensión de usar un producto no certificado como vacuna (#Abdala) para inmunizar a los #venezolanos contra el #SARSCoV2 #Covid_19 #ExigimosVacunasReconocidas pic.twitter.com/VHVlUcFOzi — Medicos Unidos Vzla Capitulo Aragua (@MUVaragua) June 28, 2021