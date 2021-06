Hallan 20 muertos en barco a la deriva en el Caribe

Anuncios Google

Veinte cuerpos fueron encontrados en un barco flotando a la deriva en las paradisíacas aguas del mar Caribe. Autoridades de Turks and Caicos informaron este domingo que el pasado jueves 24 de junio, unos pescadores avistaron la pequeña embarcación y dieron alerta a la policía.

El navío navegaba sin rumbo cerca de Providenciales, una de las islas turísticas más grandes que forma parte del archipiélago Turks and Caicos. La Policía investiga qué pudo haber ocurrido.

«Mis investigadores están trabajando para establecer sus identidades y cómo se encontraron con su muerte», afirmó al respecto Trevor Botting, Comisionado de la policía local, quien aseguró que la nave no parece provenir de la isla y que no se cree que Turks and Caicos fuera su destino final.

Por su parte Takara Bain, portavoz de la policía, dijo por medio de un comunicado que hasta el momento se ha descartado la idea de un asesinato y se están investigando los posibles motivos de lo ocurrido.

Según la agencia AP Turks and Caicos es un destino buscado por inmigrantes haitianos que buscan escapar de la miseria en su país. La isla ha sido usada como zona de paso por traficantes.

En 2019 un barco con 158 personas a bordo, 28 de ellas originarias de Sri Lanka, fue capturado en dichas aguas. Srikajamukam Chelliah, un ciudadano canadiense, se declaró culpable en aquella ocasión y sentenciado a 14 en prisión antes de ser extraditado a la Florida donde le fue impuesta otra condena de 32 meses por conspiración para intentar contrabandear a personas sin documentos a los Estados Unidos./Agencias.

