Crean dispositivo para adelgazar: Sella tu boca con imanes para que no puedas comer

Un grupo de investigadores la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) y del Reino Unido han diseñado un dispositivo que presume de ser el primero para perder peso en el mundo.

El sistema para hacerlo no es tan sofisticado como podría parecer: obliga a quien lo lleva puesto a mantener la boca cerrada -literalmente-, con lo que evita el picoteo entre horas y saltarse así una dieta. Quien lleve el equipo puesto tendrá que hacerlo junto a una dieta puesta por un endocrino, pues la idea de los desarrolladores del proyecto es que la persona se alimente exclusivamente a través de una dieta líquida, al menos en su primera fase.

El DentalSlim Diet Control se trata de un dispositivo intraoral, que es colocado en los dientes traseros por un dentista y utiliza pernos con imanes para evitar que quien lo lleve puesto abra la boca. Ésta tan sólo podrá abrirse unos 2 mm. La idea es que el usuario pueda alimentarse a través de una dieta líquida, pero mantenga permite la libertad de expresión y no restringe la respiración.

La idea de cerrar la mandíbula para que la persona no pueda comer no es nueva. En la década de los 80 dentistas y médicos probaron fijar la mandíbula de pacientes como elemento clave para ayudar en la pérdida de peso, especialmente en casos en los que la persona no era capaz de contenerse por sí misma.

Ese tratamiendo dio buenos resultados en lo que a pérdida de peso se refiere, siendo comunes que los pacientes experimentasen reducciones de peso de entre 20 y 30 kilos en seis meses. Sin embargo, muchos desarrollaron afecciones psiquiátricas agudas, otros enfermedades dentales, desplazamiento de mandíbula e incluso existía el riesgo de asfixia si el paciente vomitaba, ya que no podrían abrir la boca.

Este dispositivo quiere adaptar esa idea con un nuevo concepto basado en imanes. El DentalSlim Diet Control cuenta con imanes de campo cerrado que bloquean la mandíbula, lo que da como resultado una apertura de la boca limitada, por lo que es posible un grado razonable de habla normal con claridad. En este caso, se adaptó la resistencia de los imanes, así como se ha realizado un diseño con silicona para que el mecanismo evite una fricción molesta con la mejilla. //Agencias

