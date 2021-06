Venezolano homenajea a los desaparecidos del edificio que se derrumbó en Miami

Anuncios Google

Leo Soto, un venezolano residenciado en Miami, Estados Unidos (EE. UU.) rindió homenaje con un mural a los 159 desaparecidos del derrumbe parcial del edificio Champlain Towers.

En una entrevista concedida a la periodista María Gabriela Rondón, Soto dijo que la iniciativa surgió la noche del viernes cuando se enteró que un conocido estaba en uno de los apartamentos que se derrumbó.

«Estos días han sido estresantes cargados de mucha angustia. Me sentía inútil y no sabía qué hacer para ayudar, entonces se me ocurrió que puedo ayudar a las personas emocionalmente», explicó.

Afirma que buscó fotos de los desaparecidos, las imprimió y contactó a varios floristas de la ciudad de Miami, explicándoles la situación, por lo que algunos donaron las flores que fueron colgadas en el mural.

«Las velas también fueron donadas. Esto ha sido un esfuerzo de la comunidad para que todos estemos juntos. La gente viene, trae flores, llora y reza por las víctimas».

El colapso de la torre sur del complejo Champlain Towers, en Surfside, se produjo el viernes, causando la muerte de cuatro personas y dejando 159 desaparecidos entre los escombros, de los que al menos seis son venezolanos, reseña El Cooperante.

