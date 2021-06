Servicio público: Zuliano necesita ayuda para realizarse tomografía de urgencia

Anuncios Google

Unos 125 dólares le impiden a la familia de Freddy Briceño para tener un diagnóstico exacto de por qué cada día su pariente pierde movilidad en su cuerpo. Requiere una tomografía de urgencia y no pueden costearla.

Blom

Nilda Briceño explica que su hermano sufrió el pasado domingo 13 de junio un Accidente Cerebro Vascular (ACV) mientras trabajaba. Sus compañeros le prestaron auxilio. Según la primera revisión médica el episodio no le dejaría secuelas.

La familia recuerda que con el paso de los días perdió movilidad en su pierna y en un brazo. Buscaron una segunda opinión médica y les solicitaron la tomografía. Buscaron presupuesto vía telefónica en diferentes clínicas. La más económica la realizan en la Madre María de San José, en el municipio San Francisco. Pero ellos residen en Valmore Rodríguez.

«Nos piden un dineral por el traslado. Buscamos presupuesto en Ciudad Ojeda y nos piden 125 dólares. Estamos buscando. Con la situación del país no es fácil».

La hermana de Briceño pide el apoyo a la comunidad. Pone a disposición el número de cuenta en el banco Mercantil, 0105-0055-9600-5519-6675; a nombre de Alirio Marín, C.I. 5.105.942. Tiene el pago móvil en el banco Mercantil a través del número de teléfono 0414-960-6715 y el mismo número de cédula. Para cualquier información adicional pueden comunicarse al 0424-6277569.

Briceño asegura que han buscado miles de manera de trasladarse a otro lugar para buscar algo más económico. Pero no tienen efectivo. «Un amigo de la familia tiene carro y nos ofreció ayudarnos, pero no tiene gasolina y le faltan unos cauchos. Estamos buscando prestado. Necesitamos resolver rápido. Mi hermano lo tenemos en la casa sin tratamiento, porque no se puede medicar sin saber qué daños produjo en su cerebro el ACV».

CACTUS24 27-06-21