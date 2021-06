Al menos un muerto tras derrumbe parcial de edificio en Miami Beach [+video]

Al menos una persona murió este jueves al derrumbarse parte de un edificio residencial de 12 plantas y 40 años de antigüedad en una calle principal de Miami Beach, donde los bomberos luchan por rescatar a las personas que quedaron atrapadas.

Los bomberos del condado de Miami Beach confirmaron la primera víctima mortal del derrumbe, que se produjo en plena noche cuando los residentes del edificio dormían.



Varias personas han sido llevadas a hospitales de la zona, según los medios.

Tras el derrumbe, cuyas causas se desconocen, una montaña de escombros se formó junto al edificio Champlain Towers, donde han trabajado a lo largo de la noche unos 80 rescatistas en la búsqueda de posibles víctimas y supervivientes para sacar del edificio a las personas que están todavía dentro.



En los servicios de comunicación de emergencia, los bomberos de Miami Beach indicaron que trabajaban en el colapso del edificio «con múltiples pacientes» y solicitaban la asistencia de «todas las unidades disponibles».



Numerosas personas se han congregado en las inmediaciones del edificio, por fuera del cordón de seguridad, como Santos Mejía, quien dijo al canal Local 10 que su esposa, Janet Rodríguez, estaba en el edificio cuidando a una persona de 95 años y le llamó para decir que había sentido un terremoto. Ambas se encuentran bien, según pudo saber por el teléfono Santos Mejía, pero siguen en el edificio.



El derrumbe, cuyas causas se investigan, se produjo en la parte que da a la famosa playa de Miami Beach.



El edificio tiene 130 apartamentos, pero no se sabe cuántos estaban ocupados ni cuántas personas había dentro cuando cayó una parte completa de la estructura, pues hay muchos vecinos que no viven permanentemente allí.



El Equipo Técnico de Rescate del condado de Miami-Dade está trabajando en el lugar con ayuda de los departamentos de bomberos de varias de las ciudades de este sector de Miami.



Las autoridades habilitaron un teléfono para personas que estén buscando información sobre los residentes del edificio Champlain Towers.



Personas que viven en los edificios vecinos dijeron que se asustaron cuando escucharon lo que parecía una explosión. «Era como si estuvieran cayendo piedras y después empezaron a caer chispas desde la pared y se fue la corriente. Me desperté nervioso con toda esta tragedia. Fue bien feo la verdad», comentó a Noticias 23 Armando Roig, quien vive al lado del edificio que se derrumbó.



Algunos edificios y casas que se encuentran alrededor del lugar del derrumbe están sin luz, mientras que varios camiones de la compañía de electricidad FPL están trabajando para restituir el servicio.