Abandonó al perro de su novia por no ser de raza y ella le dio un castigo

Daniela, una chica mexicana, que recibió la triste noticia de que su perrita ‘Navy’ se había extraviado cuando estaba al cuidado de su pareja decidió vengarse de su novio luego que abandonara la perrita. Fueron días de angustia para la joven, quien intentó buscarla pero no tuvo éxito su búsqueda, hasta que se enteró por el mejor amigo de su novio de una terrible noticia.

El mejor amigo del novio de Daniela, le confesó que Navy no se había perdido, sino que su pareja decidió abandonarla ya que la perrita no era de raza, lo cual llevó a Dani buscar a su mascota, misma se encontró en el mismo lugar que había sido dejada por su novio, lo que la llevó a tomar una importante decisión y darle una lección al hombre.

El clip comienza con ambos jóvenes en lo que parece la carretera de alguna parte de México, el chico se encuentra de pie y con los ojos vendados mientras sostiene las hojas, mientras le dice “¿para que los papeles” y la joven le contesta que es “parte de la sorpresa”, mientras las hojas van pasando y se lee en una de ellas “Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza”.

Él comienza a bromear sobre la situación, diciéndole a la chica que “si le va a pedir matrimonio”, a lo que la joven contesta sarcásticamente un “¡No!, es algo, para continuar pasando los mensajes que se encontraban en las hojas,e incluso le menciona”Yo sé que tú extrañas muchísimo a Navy”,”Ay sí, Navy. Que se nos perdió, pobrecita”.

Para darle una lección sobre la crueldad hacia los animales, mientras seguía contando su amigo, su novia y el perro abandonaron se encerraron en el auto.

El hombre sorprendido pregunta qué sucede y su novia le confiesa que sabe todo, que su amigo le contó que la engañó haciéndole creer que el cachorro se había perdido y que por este motivo la relación se terminó.

“Eso no se le hace a nadie, ¿qué me vas a explicar? que eres un asco de persona. Es parte de la familia. Me queda muy claro la clase de persona asquerosa que eres, no mereces ninguna otra oportunidad”, le gritó la joven mientras el auto arrancaba y dejaba al insensible a la intemperie.

Cactus24/24-06-2021