Padres venezolanos denuncian cambio de bebé en hospital de Perú

Álvaro Ernesto Mujica Reyes e Iliana Rivero Guillen, ambos venezolanos, denunciaron que les cambiaron a su bebé en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, ubicado en el Distrito de Bellavista, El Callao, Perú.



El pasado lunes 14 de junio, a Iliana le practicaron una cesárea a las 6:40 pm, dice que se lo mostraron por escasos cinco segundos y minutos después le notifican que el bebé nació con labio leporino y sus testículos muy grandes.

«Al día martes, seguían sin darme información de mi hijo y lo único que hicieron fue grabarme un vídeo de él», comentó el padre a VeneNewsPeru.



«Para el día viernes me informan que mi supuesto hijo fallece por problemas en el corazón y hasta la fecha presente no me han permitido ver el cuerpo de mi hijo y es por eso que tengo sospechas de que ese niño no sea mi hijo a mi bebé me lo cambiaron en el hospital Carrión y nadie hace caso a la denuncia que realice en el ministerio público solicitando que se realice una prueba de ADN al bebé para corroborar que sí es mi hijo», expresa el venezolano.



Iliana Rivero, es médico obstetra e indica que durante su control prenatal no hubo signos de que el bebé viniera con labio leporino. Además muestra el video de su supuesto hijo donde observa que el ombligo del bebé no presenta cicatrización acorde con un niño de dos días de nacido.

«Siento que la policía ni nadie está haciendo su trabajo, y tenemos las pruebas suficientes para creer que nos cambiaron el niño, además ni siquiera nos permiten verlo» manifiesta Mujica, quien indicó que tampoco les han querido dar los nombres de los doctores que los atendieron.

CACTUS24 23-06-21