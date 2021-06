El remake live-action «Blanca Nieves» ya tiene protagonista

Anuncios Google

Es un hecho: la película que lo comenzó todo para Disney tendrá un remake en live-action y ya sabemos quién la va a protagonizar. Se ha confirmado que será la actriz Rachel Zegler quien dará vida a Blancanieves en el filme del mismo nombre que está en desarrollo.

De acuerdo con Deadline, la actriz Rachel Zegler será Blancanieves en la adaptación en live-action del relato. Si no han escuchado de ella, es porque la intérprete apenas está iniciando su carrera en el cine y lo está haciendo con varias producciones de gran presupuesto.

Este remake no será el primero, pues ella es también la estrella de la nueva versión de Amor sin Barreras que dirige el mismísimo Steven Spielberg y que veremos a finales de año.

Sobre la película de Blancanieves, se sabe que el título original será Snow White and the Seven Dwarfs. El filme será dirigido por Marc Webb, realizador que hizo las películas de Spider-Man, que iniciaron con El Sorprendente Hombre Araña protagonizadas por Andrew Garfield.

Es el cineasta quien ha confirmado que Zegler será la estrella de su producción y también ha explicado qué podemos esperar ver en pantalla sus habilidades musicales.

Como saben, Blancanieves y los Siete Enanos se lanzó originalmente en 1938 y fue la primera película animada del estudio que fundó Walt Disney y que más tarde se convertiría en un imperio mediático que ha entregado algunos de los filmes más emblemáticos de ese tipo en los últimos cien años.

Snow White and the Seven Dwarfs comenzará su producción en 2022.

Cactus24 (22-06-2021)