Kelsey Salmon, de 23 años de edad, originaria de Georgia, en Estados Unidos, estaba en un salón de belleza, arreglándose para su fiesta de cumpleaños,llegó un perro chihuahua y cuando lo quiso acariciar la mordió.

La sangre brotó de su ojo por lo cual llamaron a los paramédicos. “Cuando llegué al hospital, terminé esperando como 7 horas porque no tenían cirujanos plásticos oculares”, dijo Kelsey.

La joven se sometió a una cirugía de párpado que duró un par de horas y estuvo internada cerca de siete días; por fortuna su recuperación va viento en popa.

Ella aseguró que la dueña del perro chihuahua no la ha llamado para saber cómo se encuentra después del ataque.

«No he sabido nada de ella, lo último que supe es que me bloqueó, así que no me contactó ni me registró en absoluto. Es bastante cruel, ni siquiera preocuparse por preguntar cómo estoy. Ni siquiera me importa recibir dinero de ella, no necesito su dinero, solo quiero las facturas pagado porque estoy cansada de que mis padres tengan que pagar”, aseguró la mujer a The Sun .

Cuando le preguntaron si el pequeño perro debía ser sacrificado, ella se mostró dudosa, pues es amante de los animales. El chihuahua fue puesto en cuarentena para descartar enfermedades como rabia y para ver cómo se comportaba al lado de otros animales.

«Entonces, de la nada, sucedió tan rápido que no tuve tiempo de retroceder, se levantó de un salto, me mordió en la cara y me rompió el párpado. En ese momento, no sabía qué había agarrado. Había sangre por todas partes, y yo estaba tratando de atrapar”, narró la joven.

Kelsey contó que vio su párpado en el suelo. Tras recogerlo, se miró al espejo y “enloqueció”.

«Estaba llorando, ella me dio una manta sucia del piso para detener mi sangrado. Los paramédicos envolvieron mi párpado en una gasa y lo pusieron en hielo”, indicó.

Cactus24/18-06-2021