Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, explicó este miércoles que en la Corte Penal Internacional (CPI) no existe un plazo de finalización de los exámenes preliminares que les realizan a los países.

El abogado indicó que “la fiscal Bensouda había dicho que ella iba a consignar su decisión formal sobre la finalización del examen preliminar en el caso ‘Venezuela I», antes de su retiro.

Agregando que en el organismo de justicia internacional «hay dos casos de nuestro país: el ‘Venezuela I’, que involucra los crímenes de lesa humanidad, y el caso ‘Venezuela II’, una denuncia puesta por el gobierno venezolano por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por EEUU.”

El defensor de DDHH señaló que la administración de Nicolás Maduro realizó varias maniobras para «retrasar» la decisión de la CPI, y una de estas «fue la de inventar que podía presentarse ante la sala de cuestiones preliminares, una solicitud para que se le llame la atención a la Fiscalía por este supuesto ‘trato desigual’ al gobierno venezolano”, detalló en una entrevista con César Miguel Rondón.

Añadiendo que la administración chavista «tomó un artículo del reglamento de la CPI y otro del Estatuto de la CPI, los malinterpretó, y dijo a la sala de cuestiones preliminares que necesita cooperación porque la Fiscalía no le está prestando atención”.

La fiscal Bensouda informó horas antes de abandonar el cargo que no consignó su decisión porque está a la espera de la resolución de esta solicitud de la sala de cuestiones preliminares, puntualizó Himiob.“El hecho de que la fiscal no haya hecho ayer lo que debió haber hecho, no significa que esas pruebas no existan”, dijo.

Por otra parte, el abogado señaló que el nuevo fiscal que iniciará sus actividades este miércoles Karim Khan, tiene que evaluar si será «respetuoso» con la sala de cuestiones preliminares y esperará a que la misma decida para entonces consignar su opinión, o «va a tomar su decisión de una vez”.

Cactus24/16-06-2021