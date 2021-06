La película surcoreana Parásitos sorprendió a todo el mundo en 2019 y el actor Park Seo-joon que tuvo un pequeño papel ahora ha dado el salto a Marvel Studios.

El actor surcoreano Park Seo-joon se ha unido al elenco de la película Capitana Marvel 2 que se titulará en realidad The Marvels (Las Maravillas) en un papel que no se ha revelado. Así que se unirá a Brie Larson, Teyonah Parris, Zawe Ashton e Iman Vellani.

Park Seo-joon es un actor y artista discográfico de 32 años que es una estrella prolífica en Corea del Sur. Saltó a la fama después de aparecer en programas de televisión como Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Hwarang: The Poet Warrior Youth y Fight for My Way. También tiene un pequeño papel en Parásitos, el gran bombazo de 2019 que ganó el Oscar a Mejor película.

El actor viajará a los Estados Unidos en la segunda mitad de este año para comenzar a trabajar en el proyecto de Marvel Studios.

La trama

Referente a la sinopsis de la película, no se tienen muchos detalles de lo que está preparando Marvel Studios para The Marvels, pero el personaje de Carol Danvers (Brie Larson) estará acompañada de Monica Rambeau (Teyonah Parris) que fue presentada en la serie de WandaVision y la última vez que la vimos, una agente Skrull encubierta le dijo que debía ir al espacio para hablar con Nick Fury (Samuel L. Jackson). Además se les unirá Kamala Khan más conocida como Ms. Marvel que estará interpretada por Iman Vellani y que presentarán en su propia serie de Disney Plus.

Mientras Zawe Ashton ha confirmado que será la villana, pero no sabemos su identidad.

La directora del reinicio de Candyman, Nia DaCosta, se encargará de la película de Marvel Studios que cuenta con el guión de la escritora de WandaVision, Megan McDonnell.

The Marvels se estrenará en cines de todo el mundo el 11 de noviembre de 2022.

Cactus24 (15-06-2021)