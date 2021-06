La autopsia realizada a la niña Olivia Gimeno reveló que la causa de su muerte se produjo como consecuencia de un edema agudo de pulmón (una acumulación de líquido en los pulmones), según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Vega, explicó que el informe preliminar no permite conocer las causas que provocaron este edema, y ahora que hay que esperar a conocer los resultados histopatológicos. El deceso, según Vega, pudo deberse tanto a “una muerte por asfixia, a un ahogamiento, a algún fallo cardíaco o a una intoxicación”.

La autopsia al cadáver de la pequeña concluyó sobre las 15:00 horas de este viernes en el Instituto Anatómico Forense y aún se está a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos, biológicos e histopatológicos.

Asimismo, la prueba de la huella dactilar realizada en el propio Instituto confirmó también que el cuerpo encontrado el pasado jueves en aguas de Tenerife se correspondía con Olivia, de seis años.

Sus restos fueron hallados por el robot submarino de rastreo del buque oceanográfico “Ángeles Alvariño” a unos 1.000 metros de profundidad y a unas tres millas de la costa tinerfeña. Se encontraba en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla.

Junto a ella se halló igualmente otra bolsa de deportes también lastrada por el ancla, aunque vacía.

El cuerpo fue trasladado a tierra y llevado al Anatómico Forense para el levantamiento.Se continua con el rastreo en la zona para tratar de encontrar a su hermana Anna y su padre Tomás Gimeno.

El caso que conmocionó a España

El pasado 27 de abril, Tomás Antonio Gimeno, de 37 años, no devolvió a sus hijas a la hora acordada con su ex pareja, y le avisó por teléfono de que no las volvería a ver, ni a él tampoco. Aterrada y conociendo el temperamento impulsivo de su ex, Beatriz Zimmerman hizo la denuncia de inmediato. Desde el minuto uno, la Guardia Civil calificó de alto riesgo esta desaparición.

Más de 40 días después, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Olivia. Estaba en el fondo del mar dentro de una bolsa atada al ancla de la embarcación del padre de las menores, el “Monstruo de Tenerife”.

El barco había sido encontrado a la deriva, sin ancla, al día siguiente de la desaparición. Junto con la bolsa que contenía el cadáver de la pequeña de seis años había otra similar, pero vacía. Se especula con la posibilidad de que allí haya estado el cuerpo de Anna, aunque todavía no fue confirmada esa posibilidad.

Ahora, tras el hallazgo, los medios españoles descubrieron algo que ni la familia del “Monstruo de Tenerife” ni la Justicia dimensionó verdaderamente: hacía un año que Gimeno tenía esta idea en la cabeza, reseña Infobae.

“Tenía la idea de que, si salía algo mal con el tema de la custodia tras la separación de Beatriz, él las separaría de su madre”, afirmó el programa de investigación español “Al Rojo Vivo”.

El equipo de investigación del programa de La Sexta accedió al testimonio de un amigo del padre de las pequeñas: “Él no quería que estuviese con sus hijas. Se habla todo el rato de violencia vicaria, pero otro tipo de violencia que también ha llevado a cabo Tomás Gimeno con su mujer es ponerle un detective que le ha seguido para saber con quién estaban sus hijas”.

“Tomás parece haber estado preparando durante un año entero este terreno”, se lamentó la periodista Pepa Romero.