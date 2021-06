Rafael Amaya asegura estar listo para su regreso a la televisión a través de Malverde, que se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de Telemundo, no sólo por la historia, también por ser el proyecto que traeré de vuelta a la pantalla al protagonista de «El Señor de los Cielos».

Fue en el año 2020 cuando los rumores rodearon al actor sobre sus adicciones. Este aceptó que efectivamente había caído presa del alcohol y las drogas.

Sin embargo, Rafael entró a tratamiento y seguirá trabajando en su recuperación. Además, está listo para retomar su carrera.

«Estoy muy agradecido y honrado de regresar a la familia Telemundo, que siempre me apoyado y creído en mí, creando historias originales de la mejor calidad, llevándole al público lo mejor de lo mejor en entretenimiento, y a todos ustedes gracias por la espera! Empezamos! Arre!», anunció en redes sociales.

Agregó que resurgió se las cenizas como el Ave Fénix.

En entrevista exclusiva para Hoy Día, Rafael Amaya ahondó en las dificultades que enfrentó antes de darse cuenta que tenía un problema. Asimismo, negó que Aurelio Casillas hubiera tomado las decisiones que alejaron de su público.

«Era simplemente no importarme, no tener compromiso con la vida, en el trabajo, con mi familia, con mis amigos, con nada; no me importaban muchas cosas», dijo.

Cactus24 (12/06/2021).