El youtuber Alex Dragomir no sólo compartió su amor y fanatismo por el fútbol con sus miles de seguidores en redes, sino que últimamente también los informó sobre su odisea médica luego de haber sido diagnosticado con problemas del corazón.

Blom

Por varias semanas, el joven de 17 años, originario del Reino Unido, compartió su lucha por mejorar su salud y la necesidad de someterse a una operación de corazón abierto que tristemente esta semana no llegó a resistir.

«Mi corazón está débil. Desafortunadamente, esto no va a mejorar», reveló el chico en uno de sus últimos videos. «Siempre hay esperanza, pero esto no va a mejorar. Básicamente estoy esperando un trasplante de corazón. [Los doctores] están esperando que un donante me dé un nuevo corazón y partir de ahí».

De acuerdo a lo reseñado por People, el joven había manejado su condición desde casa y había podido cumplir con sus citas y chequeos médicos, pero su salud empeoró cuando su cuerpo empezó a inflamarse. Eventualmente se le dificultó respirar, por lo que los doctores le informaron que necesitaba un trasplante de corazón urgente.

«Estaba muy triste, mi salud mental desapareció», dijo en el vídeo.

El jueves, el adolescente recurrió a su cuenta de Twitter para informar a sus seguidores que esa tarde se sometería a un procedimiento quirúrgico para intentar salvar su vida. Consciente de los posibles resultados negativos, el joven agradeció de antemano todo el apoyo brindado durante esta difícil prueba.

«Voy a entrar a un procedimiento para salvar mi vida. Si no funciona, entonces ha sido un tiempo maravilloso, mi gente, gracias por todo lo que han hecho para mí», escribió. «Pero oremos para que salga de esto y oremos para que engorde y mejore mi condición después de esto para que vean el progreso y que no digan que no pueden hacer nada después de la cirugía».

Desafortunadamente, ese mismo día, su hermana utilizó esa red para anunciar la muerte de Dragomir, la segunda muerte de un joven youtuber en lo que va del mes. «Hola, como ya todos deben saber, mi hermano falleció hoy», escribió la joven. «Tuvo una operación muy difícil que duró siete horas, pero su corazón ya no resistió. Él estaba demasiado débil para sobrevivir. El cielo ganó otro ángel. Él era mi roca, mi todo. DEP Alex».

Los mensajes de apoyo y condolencias no se hicieron esperar; incluso uno de los ídolos de Dragomir se pronunció en redes. La superestrella del Manchester United, Marcus Rashford, envió un mensaje de admiración al valiente joven que había empezado a leer el libro del futbolista.

«Espero que el libro te haya traído por lo menos un poco de gozo al final. Qué superestrella absoluta, luchaste hasta el final», escribió Rashford. «Siempre estaré agradecido por tu apoyo».