Para el dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, el problema del país no se resuelve quitando un alcalde o gobernador, sino cuando exista un cambio nacional, por ello, abogó por conseguir la unidad en las filas opositoras mientras se lucha por condiciones electorales.

En una entrevista ofrecida a El Nacional, instó a los venezolanos no solo a votar, “sino a luchar y no entregarse”.

Blom

“Mientras logramos que haya condiciones no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que organizar a la gente, a las comunidades. Hay zonas que están abandonadas y nuestro deber es acompañar a los sectores menos favorecidos”, agregó.

Ocariz aún no ha decidido si se postulará a la gobernación de Miranda, pero recordó que nunca ha dejado de acompañar a los mirandinos.

“Candidato es cualquiera. El país lo que necesita son líderes y un líder no es cualquiera. Deberá tener acompañamiento, sacrifico, propuestas y equipo, y eso es lo que yo he hecho. Y si ese liderazgo que yo he construido -logrando las condiciones y la unidad- se transforma en candidatura esa es una decisión de la unidad, de todos, no solo mía. Nadie tiene éxito solo”, afirmó.

Cactus24/10-06-2021