El exdiputado Gilber Caro, respondió a las acusaciones hechas por el parlamentario chavista, Pedro Carreño, quien lo señaló de estar vinculado con las bandas armadas de la parroquia La Vega.

“Si ustedes creen que con la cárcel me han amedrentado, se han equivocado (…) Si pretenden con estas acusaciones que no tienen fundamentos montarnos una olla, como ya tengo experiencia porque tres veces he ido a la cárcel, les aclaro: ¡No me voy de Venezuela, ni me voy de Caracas porque a ustedes les dé la gana!“, expresó Caro en rueda de prensa.

Blom

El dirigente de Voluntad Popular (VP) calificó como “vulgares” las acusaciones de Carreño, y aclaró que tiene “años” sin ir a La Vega.

Caro consideró que el chavismo “le tiene miedo al liderazgo de VP” y ratificó que seguirá visitando cada comunidad y cada barrio de Caracas para promocionar el “Acuerdo de Salvación Nacional”.

Cactus24/10-06-2021